Италия

Дело Наполи принял к рассмотрению Национальный олимпийский комитет Италии.

Вопросом наказания Наполи за неявку на матч третьего тура Серии А против Ювентуса займется Коллегия гарантий НОК Италии — сообщает Corriere dello Sport.

Высший орган спортивной юстиции страны еще раз рассмотрит аргументы, предоставленные Наполи в качестве оправдания своего невыезда в Турин, и мотивы, которыми руководствовалась федерация футбола, присуждая Ювентусу техническую победу со счетом 3:0 и снимая с Наполи одно очко.

Наполи уже проиграл дело в апелляционном суде федерации, однако если олимпийские органы юстиции сочтут это целесообразным, дело будет пересмотрено.

Наполи занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему Милану 3 очка, и если ему вернут снятое очко и назначат переигровку матча с Ювентусом, то команда Дженнаро Гаттузо теоретически может подняться на первое место.