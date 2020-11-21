Полузащитник может перебраться в стан туринцев.
Мануэль Локателли, getty images
21 ноября 2020, 13:19
Ювентус не охладел к подписанию полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport.
В полузащитник лично заинтересован главный тренер туринцев Андреа Пирло. Контракт Локателли с Сассуоло действителен до лета 2023 года.
В прошлом сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "нероверди", отличившись четырьмя ассистами.
Напомним, что сам футболист также заинтересован в переходе в Ювентус.