Менеджер Ювентуса Андреа Пирло выступил против продажи троих футболистов своей команды прошедшим летом, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, тренер не захотел, чтобы клуб продавал Адриана Рабио, Мериха Демирала и защитника Данило.

У Рабио были предложения из Английской Премьер-лиги, но Пирло настоял на том, чтобы француз остался в Турине.

Демиралом, в свою очередь, активно интересовался Лестер, но по инициативе главного тренера "Старой Синьоры" клуб также отказал англичанам.

Данило также должен был уйти из Ювентуса, но Пирло был очень рад сохранить его в команде. В этом сезоне футболист играет на новой позиции. Андреа Пирло использует его в качестве третьего центрального защитника и Данило стал единственным игроком Ювентуса, который отыграл все матчи этого сезона.

Напомним, что Андреа Пирло возглавил Ювентус прошедшим летом. Под руководством начинающего итальянского тренера туринцы выдали не лучший старт в Серии А, набрав 16 очков в восьми турах, а также одержали победу в двух из трех матчей Лиги Чемпионов.

В последнем поединке чемпионата Италии Ювентус благодаря дублю Роналду обыграл Кальяри (2:0).

Ранее сообщалось, что Ювентус сохраняет интерес к Локателли.