Главный тренер туринцев не захотел расставаться с рядом игроков команды.
Андреа Пирло, Getty images
22 ноября 2020, 14:17
Менеджер Ювентуса Андреа Пирло выступил против продажи троих футболистов своей команды прошедшим летом, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, тренер не захотел, чтобы клуб продавал Адриана Рабио, Мериха Демирала и защитника Данило.
У Рабио были предложения из Английской Премьер-лиги, но Пирло настоял на том, чтобы француз остался в Турине.
Демиралом, в свою очередь, активно интересовался Лестер, но по инициативе главного тренера "Старой Синьоры" клуб также отказал англичанам.
Данило также должен был уйти из Ювентуса, но Пирло был очень рад сохранить его в команде. В этом сезоне футболист играет на новой позиции. Андреа Пирло использует его в качестве третьего центрального защитника и Данило стал единственным игроком Ювентуса, который отыграл все матчи этого сезона.
Напомним, что Андреа Пирло возглавил Ювентус прошедшим летом. Под руководством начинающего итальянского тренера туринцы выдали не лучший старт в Серии А, набрав 16 очков в восьми турах, а также одержали победу в двух из трех матчей Лиги Чемпионов.
В последнем поединке чемпионата Италии Ювентус благодаря дублю Роналду обыграл Кальяри (2:0).
Ранее сообщалось, что Ювентус сохраняет интерес к Локателли
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