Италия

Главный тренер туринцев не захотел расставаться с рядом игроков команды.

Менеджер Ювентуса Андреа Пирло выступил против продажи троих футболистов своей команды прошедшим летом, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, тренер не захотел, чтобы клуб продавал Адриана Рабио, Мериха Демирала и защитника Данило.

У Рабио были предложения из Английской Премьер-лиги, но Пирло настоял на том, чтобы француз остался в Турине.

Демиралом, в свою очередь, активно интересовался Лестер, но по инициативе главного тренера "Старой Синьоры" клуб также отказал англичанам.

Данило также должен был уйти из Ювентуса, но Пирло был очень рад сохранить его в команде. В этом сезоне футболист играет на новой позиции. Андреа Пирло использует его в качестве третьего центрального защитника и Данило стал единственным игроком Ювентуса, который отыграл все матчи этого сезона.

Напомним, что Андреа Пирло возглавил Ювентус прошедшим летом. Под руководством начинающего итальянского тренера туринцы выдали не лучший старт в Серии А, набрав 16 очков в восьми турах, а также одержали победу в двух из трех матчей Лиги Чемпионов.

В последнем поединке чемпионата Италии Ювентус благодаря дублю Роналду обыграл Кальяри (2:0).