Италия

Большинство поклонников "нерадзурри" уже считают сезон-2020/21 провальным.

Интер пока не планирует расставаться с главным тренером, однако среди болельщиков нарастает недовольство работой Антонио Конте — сообщает Football Italia.

В Твиттере набирает популярность хэштег #ConteOut, в котором высказываются претензии тифози к тренеру команды.

Интер, набравший лишь два очка в четырех турах Лиги чемпионов, фактически лишился шансов на выход в плей-офф. В Серии А команда идет на пятом месте, отставая от лидирующего Милана на 5 очков. А главное — игра "змеев" оставляет желать лучшего.

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Согласно опросу в Твиттере, на 14:00 пятницы, 27 ноября, 53,5 процента болельщиков высказались за немедленную отставку тренера, а 46,5 процента считают, что надо дать ему шанс все исправить.

Сам Конте высказался о своем потенциальном увольнении с полным спокойствием.