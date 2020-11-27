Италия

Стивен Джан обратился к акционерам и болельщикам Интера.

Президент Интера Стивен Джан уверен, что клуб ждет светлое будущее.

"Спустя 10 лет после победы в Лиге чемпионов Интер вновь сыграл в финале европейского турнира, – цитирует Gazzetta dello Sport речь Чжана перед акционерами клуба. – Это тот уровень, на котором мы должны оставаться, но наша цель — постоянное улучшение результатов".

"Пандемия и перерыв в чемпионате на три месяца нанесли серьезный удар по всем клубам, но мы смогли финишировать на втором месте и в третий раз подряд завоевали путевку в Лигу чемпионов".

"Уверен, что в минувшем сезоне мы заложили основы, на которых будет строиться успех как на футбольном поле, так и вне его. Всю семью "нерадзурри" ждет светлое будущее и новая эра побед нашего клуба".

Ранее сообщалось, что убытки Интера составили 102,4 миллиона евро.