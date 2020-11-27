Российский хавбек присоединился к Руслану Малиновскому на карантине.
Алексей Миранчук, ФК Аталанта
27 ноября 2020, 20:57
Аталанта встретится с Вероной в матче девятого тура итальянской Серии А, который состоится завтра, 28 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Накануне этого поединка бергамаски прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого положительный результат оказался у полузащитника Алексея Миранчука.
25-летний россиянин незамедлительно отправился на карантин, а оставшиеся футболисты Аталанты вынуждены вновь пройти внеплановое тестирование на коронавирус.
Напомним, ранее бергамаски уже лишились центрального полузащитника Руслана Малиновского, у которого выявили COVID-19 во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.