Италия

Российский хавбек присоединился к Руслану Малиновскому на карантине.

Аталанта встретится с Вероной в матче девятого тура итальянской Серии А, который состоится завтра, 28 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого поединка бергамаски прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого положительный результат оказался у полузащитника Алексея Миранчука.

25-летний россиянин незамедлительно отправился на карантин, а оставшиеся футболисты Аталанты вынуждены вновь пройти внеплановое тестирование на коронавирус.

Напомним, ранее бергамаски уже лишились центрального полузащитника Руслана Малиновского, у которого выявили COVID-19 во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.