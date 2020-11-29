Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото getty images
29 ноября 2020, 11:18
Аталанта в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Верону и уступила со счетом 0:2.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили два гола во второй половине игры.
Обзор матча:
Аталанта — Верона 0:2
Голы: Велозу, 62 (с пенальти), Дзакканьи, 84
Аталанта: Голлини (Спортьелло, 66) — Хатебур, Паломино, Джимсити, Толой, Мохика (Руджери, 77) — Иличич (Ламмерс, 63), Фройлер, Гомес (Траоре, 77), де Рон — Сапата (Муриэль, 63).
Верона: Сильвестри — Фараони, Ловато (Данци, 32, Велозу, 46), Чеккерини (Фавилли, 74), Димарко — Барак, Тамез, Дзакканьи, Илич (Колли, 58) — Давидович, Ди Кармине (Сальседо, 58).
Предупреждения: Толой, Траоре — Чеккерини, Давидович, Велозу