Италия

"Грифоны" не сумели избежать поражения в матче чемпионата Италии.

Завершился поединок девятого тура итальянской Серии А, в котором Дженоа принимал на своем поле Парму.

Главным героем этой встречи стал нападающий гостей Жервиньо, который оформил в ворота "грифонов" дубль и принес своей команде победу.

Несмотря на гол Шомуродова на 50-й минуте матча, ставший для него дебютным в чемпионате Италии, Дженоа в итоге не удалось отыграться и спасти для себя хотя бы ничейный результат.

Дженоа — Парма 1:2

Голы: Шомуродов, 50 — Жервиньо, 10, 47

Дженоа: Палеари, Гильоне (Пьяца, 82), Гольданига, Бани (Дестро, 89), Пеллегрини, Лерагер (Зайц, 69), Бадель (Париджини, 81), Стураро, Сапата, Шомуродов (Пандев, 69), Скамакка.

Парма: Сепе, Бюси (Якопони, 73), Бруну Алвеш, Осорио, Гальоло (Лорини, 19), Куртич, Куцка, Карамо (Грасси, 74), Скоццарелла (Эрнани, 63), Жервиньо, Корнелиус.