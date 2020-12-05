Италия

Итальянец рассказал о своих планах.

Массимилиано Аллегри рассказал о желании поработать в английском чемпионате, который привлекает его в последнее время.

"Я хотел бы поработать в АПЛ. В Италии я был в Милане четыре года. Пять лет в Ювентусе. Теперь я рассчитываю (снова работать) в Италии, но это сложно, или в Англии".

Для меня английский футбол сейчас улучшается, потому что есть много иностранных тренеров. Тактик больше, чем десять лет назад. Англия сейчас более изощренна и более тактическая, но при этом уважает традиции английского футбола.

Это хороший баланс духа английского футбола и нового качества, и нового тактического подхода тренеров.

Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, от Испании, от Германии. Трудно изменить историю страны", — приводит слова итальянца The Times.

Напомним, что Пари Сен-Жермен вновь рассматривает вариант с Аллегри.