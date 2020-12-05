Италия

Итальянский клуб заинтересован в трансфере игрока Астон Виллы.

Ювентус рассматривает возможность подписания футболиста Астон Виллы Дугласа Луиса, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб готовит предложение по трансферу 22-летнего полузащитника. Сообщается, что в подписании игрока также заинтересован его бывший клуб – Манчестер Сити.

Именно "горожане" продали бразильца Астон Вилле, но манчестерский клуб имеет право обратного выкупа Дугласа Луиса за 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне игрок провел за Астон Виллу десять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Команда из Бирмингема довольно неплохо провела стартовый отрезок сезона, но позже ее результаты несколько ухудшились.

На данный момент Астон Вилла занимает в чемпионате Англии десятое место, набрав 15 очков в девяти поединках.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла оценила Джека Грилиша в 100 млн фунтов.