Италия

Итальянский клуб отклонил предложение Эвертона.

Ювентус отклонил предложение Эвертона по обмену своего полузащитника Адриена Рабьо на футболиста английского клуба Люку Диня. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в приглашении Рабьо в команду и был согласен пойти на такой обмен.

В то же время главный тренер Ювентуса Андреа Пирло доволен игрой 25-летнего полузащитника своей команды и не желает расставаться с игроком.

В текущем сезоне Рабьо провел в составе "Старой Синьоры" 14 матчей, в которых забил один гол.

Динь, в свою очередь, отыграл за Эвертон 11 поединков и отдал в них четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Пауло Дибалу на Поля Погба.