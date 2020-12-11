Итальянский клуб отклонил предложение Эвертона.
Адриен Рабьо, Getty images
11 декабря 2020, 08:43
Ювентус отклонил предложение Эвертона по обмену своего полузащитника Адриена Рабьо на футболиста английского клуба Люку Диня. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти заинтересован в приглашении Рабьо в команду и был согласен пойти на такой обмен.
В то же время главный тренер Ювентуса Андреа Пирло доволен игрой 25-летнего полузащитника своей команды и не желает расставаться с игроком.
В текущем сезоне Рабьо провел в составе "Старой Синьоры" 14 матчей, в которых забил один гол.
Динь, в свою очередь, отыграл за Эвертон 11 поединков и отдал в них четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Пауло Дибалу на Поля Погба.