Италия

Нападающий Милана рассказал о секретах успеха "россонерри" в нынешнем сезоне и отметил важность Златана Ибрагимовича для команды.

Футболист Милана Рафаэль Леао рассказал, что получает удовольствие от игры в команде и гордится возможностью выступать вместе с Ибрагимовичем.

"С момента возвращения на поле после карантина, мы относимся к каждой игре так, как будто это финал. Мы знаем, что должны выложиться на все сто процентов, потому что выступаем за клуб, который семь раз выигрывал Лигу Чемпионов. Мы всегда хотим победить независимо от того, в каком турнире играем.

Если мы проигрываем, мы делаем выводы и становимся лучше. Клуб дал нам уверенность в себе. Мы не чувствуем давления, а просто играем в свое удовольствие.

Раньше я играл за Златана в Play Station, а сейчас выхожу с ним на поле в реальной жизни. Каждый день с ним – это возможность стать лучше. Я этим очень горжусь и стараюсь слушать его, чтобы становиться сильнее. За пределами поля он совершенно другой. Если в твоей команде есть Ибрагимович, ты можешь победить любого соперника", — приводит слова Леао Football Italia.

В текущем сезоне Леао провел в составе Милана 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан выдал лучшую выездную безпроигрышную серию с 1993 года.