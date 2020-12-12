Италия

Наставник Милана верит, что сможет добиться успехов со своей командой.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли рассказал о том, почему до сих пор не смог завоевать трофеи в своей тренерской карьере и выразил веру в то, что ему удастся сделать это с Миланом.

"Мне повезло быть связанным с футболом, сперва в качестве игрока, а теперь — в роли тренера. Это то, о чем я всегда мечтал. Я стараюсь быть прямым и честным, но иногда, как тренеру, тебе приходится быть другим человеком ради блага команды.

При выборе состава нужно очень тщательно соблюдать баланс, чтобы сделать правильный выбор, взвесив все риски. Меня очень раздражает, когда определенные игроки не выкладываются достаточно для того, чтобы демонстрировать весь свой потенциал.

Я знаю, что еще не выигрывал никаких трофеев, но верю, что они скоро придут. Любому тренеру нужен определенный состав футболистов для решения серьезных задач, и у меня до сих пор его не было. Я был близок к тому, чтобы завоевать трофеи с Лацио, когда мы выходили в финал кубка Италии и играли в Суперкубке, но, к сожалению, тогда команда уступила.

Из всех команд, с которыми я работал до Милана, мне немного обидно только из-за Лацио, потому что мы демонстрировали фантастический футбол в моем первом сезоне с командой. Понятно, что есть более молодые тренеры, которым уже удалось выиграть трофеи, но мне, видимо, нужно немного больше времени. Главное, что в Милане я чувствую, что нахожусь в нужном месте в нужное время", — приводит слова Пьоли Football Italia.

В десяти стартовых поединках Серии А Милан набрал 26 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Команда также успешно провела групповой этап Лиги Европы, выйдя в плей-офф с первого места.

Ранее сообщалось, что Милан выдал лучшую выездную серию без поражений с 1993 года.