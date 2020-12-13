Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура Серии А между Миланом и Пармой.

Опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер полностью восстановился после полученной травмы и сможет сыграть против Пармы с первых минут. Сандро Тонали вернулся на скамейку запасных.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Диас — Ребич

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Хауге, Далот, Тонали, Крунич, Мальдини, Конти, Калулу, Дуарте, Коломбо, Леау

Парма: Сепе — Якопони, Осорио, Алвеш, Гальоло — Бругман, Эрнани, Куртич — Карамо, Корнелиус, Жервиньо

Запасные: Валенти, Инглезе, Балог, Буси, Николусси-Кавилья, Скоццарелла, Зом, Сиприен, Пеццелла, Коломби, Камара, Брунетта

Матч Милан — Парма начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.