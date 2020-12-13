Италия

Матч 11-го тура чемпионата Италии стал юбилейным для Криштиану Роналду.

В поединке 11-го тура Серии А против Дженоа форвард Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз вошел в историю футбола — сообщает ОРТА.

Матч в Генуе, который Ювентус выиграл благодаря дублю Роналду, стал 100-м для португальца в составе "бьянконери". При этом в Криштиану стал третьим игроком в истории Ювентуса по количеству мячей, забитых за первую сотню игр.

У Роналду — 77 голов, а больше за первые 100 матчей забили только Омар Сивори (84) и Фелис Борель (80).

Кроме этого, Роналду стал первым футболистом в истории, который выиграл 400 матчей в пяти ведущих европейских чемпионатах в 2000-х годах. 365 побед у Лионеля Месси, 350 у Джанлуиджи Буффона.