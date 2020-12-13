Италия

Милан спасся от поражения в матче с Пармой

"Россонери" были очень близки к первому поражению в Серии А, но все же сумели спастись в поединке с Пармой (2:2).

милан и парма сыграли вничью, getty images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Милан — Парма 2:2

Голы: Эрнандес, 58, 90+1 — Эрнани, 13, Куртич, 56 Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Габбья (Калулу, 5), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер (Тонали, 75) — Кастильехо (Леау, 46), Чалханоглу, Диас (Хауге, 46) — Ребич Парма: Сепе — Якопони, Осорио, Алвеш, Гальоло — Бругман, Эрнани (Буси, 87), Куртич (Зом, 74) — Карамо (Сиприен, 67), Корнелиус (Инглезе, 67), Жервиньо Предупреждения: Эрнандес, Калабрия, Калулу — Осорио, Якопони, Инглезе