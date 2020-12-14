Италия

Капитан Аталанты Алехандро Гомес обратился к болельщикам.

Алехандро Гомес, испортивший отношения с тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини пока не готов рассказать о причинах конфликта.

"Дорогие тифози Аталанты! – написал Гомес в своем Инстаграм. – Я пишу вам сюда, потому что у меня нет другой возможности поговорить с вами и защитить себя. Хочу вам сказать, что вы узнаете всю правду, когда я уйду. Вы знаете меня, знаете, кто я. Я люблю вас, ваш капитан".

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с тренером Гомес может покинуть Аталанту уже в январе.