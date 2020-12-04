Италия

Турецкий хавбек раз за разом реализовывает свои шансы.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Милан в Италии переиграл шотландский Селтик (4:2).

На 24-й минуте, когда счет неожиданно был 0:2 в пользу гостей, сумел отличиться голом со штрафного удара хавбек Милана Хакан Чалханоглу.

Начиная с сезона-2013/14, полузащитник отметился 18 голами со штрафных. Он вышел на второе место по этому показателю среди игроков топ-5 лиг Европы. Больше только у форварда сборной Аргентины и Барселоны Лионеля Месси — 36.

Отметим, что Чалханоглу уже в зимнее трансферное окно может покинуть Милан. Манчестер Юнайтед, Интер и Атлетико не против усилиться 26-летним турком.