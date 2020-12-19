Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch предлагает вам узнать транслятора поединка.
Парма — Ювентус, football.ua / getty images
19 декабря 2020, 09:15
Матч двенадцатого тура итальянской Серии А Парма — Ювентус состоится 19 декабря в 21:45 по киевскому времени на Эннио Тардини в Парме.
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 1.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.
Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.
Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.