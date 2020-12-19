Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Парма и туринский Ювентус.

В рамках тринадцатого тура итальянской Серии туринский Ювентус ожидает непростой гостевой поединок против Пармы.

По сравнению с игрой прошлого тура против бергамаской Аталанты (1:1), Андреа Пирло предоставил место в стартовом составе своей команды для Алекса Сандро, в то время как Данило сыграет на правом фланге обороны. Кьезу заменит Кулусевски, а вместо Артура сыграет Рэмси. В атаке — неразлучная пара с Пиренейского полуострова.

У Пармы отмечаем выход в левом фланге обороны Гальопо, в то время как Эрнани и Зом сыграют в линии полузащиты, а Корнелиус перейдет в линию атаки, где составит тройку вместе с Жервиньо и Корнелиусом.

Парма: Сепе — Якопони, Осорио, Алвеш, Гальоло — Зом, Эрнани, Куртич — Куцка, Корнелиус, Жервиньо.

Запасные: Коломби, Балог, Карамо, Бругман, Деци, Сиприен, Валенти, Рикки, Брунетта, Камара, Буси, Инглезе.



Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Кулусевски, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Мората, Роналду.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Куадрадо, Фработта, Дрэгушин, Портанова, Бернардески, Рабио, Кьеза, Да Граса.



Матч Парма — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.