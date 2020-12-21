Италия

Главный тренер бергамасков дал комментарий после матча.

В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому.

Джан Пьеро Гасперини доволен своими полузащитниками, в число которых входит Малиновский, а также больше не хочет говорить о Гомесе.

"Иличич — это игрок, который, если мы вернем его к лучшему, даст нам большой скачок в качестве. Все это знают

Он немного непоследователен как на тренировках, так и во время игры, и, как правило, терял уверенность, когда что-то шло не так.

Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, которые до вторника все еще находились в изоляции из-за COVID, так что, если у команды будет больше возможностей, у нас будет больше шансов на успех.

Гомес? Когда тренер злится, это плохо. Когда президент злится, все еще сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы по этому поводу. Клуб решит этот вопрос.

Аталанта заслуживает того, чтобы говорить о других игроках и проявить уважение к ним, которые выходят на поле и добиваются результатов", — передает слова Гасперини FootballItalia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.