Главный тренер бергамасков дал комментарий после матча.
Джан Пьеро Гасперини, getty images
21 декабря 2020, 01:56
В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому.
Джан Пьеро Гасперини доволен своими полузащитниками, в число которых входит Малиновский, а также больше не хочет говорить о Гомесе.
"Иличич — это игрок, который, если мы вернем его к лучшему, даст нам большой скачок в качестве. Все это знают
Он немного непоследователен как на тренировках, так и во время игры, и, как правило, терял уверенность, когда что-то шло не так.
Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, которые до вторника все еще находились в изоляции из-за COVID, так что, если у команды будет больше возможностей, у нас будет больше шансов на успех.
Гомес? Когда тренер злится, это плохо. Когда президент злится, все еще сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы по этому поводу. Клуб решит этот вопрос.
Аталанта заслуживает того, чтобы говорить о других игроках и проявить уважение к ним, которые выходят на поле и добиваются результатов", — передает слова Гасперини FootballItalia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Рома.