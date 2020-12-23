Италия

9 января 2011 года туринский клуб уступил Наполи 0:3

Туринский Ювентус уступил Фиорентине 0:3 в матче 14-го тура Серии А и потерпел крупнейшее поражение в Серии А за последние девять лет.

В последний раз "бьянконери" проигрывали в три и больше мяча в домашнем поединке против Наполи 9 января 2011 года.

Отметим, что матче против "фиалок" команда Пирло осталась в меньшинстве на 17-ой минуте встречи: Куадрадо пошел прямой ногой в отбор против Кастровилли в чужой штрафной, за что был удален после просмотра VAR.

Туринский Ювентус после 13-ти поединков в текущем сезоне Серии А занимает четвертую строчку в таблице, имея в своем активе 24 очка. С 31-м баллом лидирует в итальянском чемпионате Милан Стефано Пьолли.

Ранее наставники Ювентуса и Фиорентины прокомментировали данную встречу.