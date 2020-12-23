Италия

Подопечные Пирло были разгромлены "фиалками" 0:3 в домашнем поединке Серии А.

Главный тренер Фиорентины Чезаре Пранделли высказался о победе над туринским Ювентусом (3:0) в матче 14-го тура Серии А.

"Если ты робок, рано или поздно ты пропустишь. Поэтому мы решили, что это подходящий матч, чтобы рискнуть.

Эта победа – для наших болельщиков, они страдали с нами, и я надеюсь, что этот результат придаст определенное значение той работе, которую мы делаем. Тяжелый труд всегда вознаграждается. Хоть мы еще не достигли нужного уровня, так как, признаю, нам немного повезло с ранним удалением у соперника.

Впрочем, игроки показали не только характер, который мы от них требовали, но и наглость, о которой я просил. У нас было не так много времени для тренировок, больше с видео. Но я думаю, что как только мы будем работать более стабильно, мы прибавим.

Я поздравил Пирло, потому что за короткий промежуток времени он придал четкую идентичность этой команде, играя в атакующий футбол. Мы уже знали, что он был лидером, и он, безусловно, будет бороться за победу в каждом турнире в этом сезоне", – цитирует Пранделли Football Italia.

Ранее Сергей Шевченко рассуждал, что значит для Фиорентины назначение Чезаре Пранделли.