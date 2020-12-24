Превзойти свой лучший показатель "нерадзурри" не удалось.
ФУтболисты Интера, Getty Images
24 декабря 2020, 07:37
Интер одержал победу над Вероной с минимальным преимуществом в счете в рамках 14-го тура итальянской Серии А (2:1).
Стоит отметить, что для подопечных Антонио Конте 2020 год стал весьма продуктивным касаемо результативности.
За истекающий календарный год Интер забил 108 голов во всех турнирах, что является рекордным показателем в истории "нерадзурри" начиная с 1930 года.
Тем не менее, отметка в 108 забитых мячей уже покорялась Интеру в 1961 и 2007 годах. Чтобы обновить свой рекорд, футболистам миланской команды не хватило всего одного гола.
Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Верона — Интер вы можете на Football.ua.
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