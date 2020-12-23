Украина

Футболист донецкого Шахтера вспомнил решающую баталию на групповом этапе текущей Лиги чемпионов для его команды.

Пока украинский футбол находится в периоде зимних отпусков, журналисты Футбольного формата сумели взять интервью у опорного полузащитника донецкого Шахтера Тараса Степаненко. Во время беседы футболиста попросили вспомнить поединок последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "горняки" на поле миланского Интера отстояли право сыграть в весенней части еврокубков в плей-офф Лиги Европы УЕФА (0:0).

Особняком, разумеется, стояло неожиданное решение главного тренера Луиша Каштру сыграть против подопечных Антонио Конте по схеме с пятью защитниками, для реализации чего Тарас Степаненко был переведен в центр обороны. Игрок так вспоминает момент объявления плана на игру: "За 3 дня до игры была тактическая тренировка, на которой нам рассказали, как мы будем действовать против "Интера, и что я буду играть центрального защитника".

Данная позиция не является чем-то новым для Тараса, который на ранних этапах своей карьеры часто опускался в последний редут обороны, что и подтверждают его слова: "Бывало, что я и раньше играл центрального защитника, смещался просто в зону, когда уходил защитник. Сейчас просто сразу садился в эту зону, поэтому для меня эта позиция знакома. Никаких особых вопросов у меня это не вызвало".

"Я старался подсказывать ребятам, ведь я постарше. Я немного ниже располагался и видел картину перед собой. Когда нужно было сделать перестроение, то подсказывал", — подытожил футболист, рассказав о своей роли при подобной формации дончан.

Напомним, что Шахтер соберется на тренировочных сборах в Турции уже в начале следующего года, а тем временем клуб продолжает наблюдать за трансферной эпопеей вокруг бразильца Тайсона.