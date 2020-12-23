Италия

Мнения ведущих спортивных газет Италии после 0:3 в матче Ювентус — Фиорентина.

Минувший вторник объединил два грустных для "бьянконери" события: крупное домашнее поражение от Фиорентины и отмену технического результата в матче с Наполи – фактически, Юве за один вечер потерял сразу шесть очков. Итальянские газеты вынесли на первые полосы шокирующие 0:3 Ювентуса, не забывая о похвалах "скуадре виоле" и критике решений арбитра.

La Gazzetta dello Sport

"Полночь для Ювентуса, ясная и конкретная Фиорентина", – "Гадзетта" сразу расставляет акценты. Матчу посвящены четыре страницы, ещё две – удовлетворению апелляции Наполи. Поскольку это издание в большей степени ориентировано на миланские клубы, есть соответствующий контекст: вечером среды Интеру с Миланом предстоят особенно важные матчи, причём "россонери" могут оторваться от Юве на десять очков.

Игра действующего чемпиона подвергается нещадной критике: "Несмотря на отличную Фиорентину, несмотря на судейские решения, команда рухнула вниз после первого удара и не отреагировала верно. Плохой сигнал. Худший матч после лучшего".

"Удаление Куадрадо спустя четверть часа осложнило планы", – пишет журналист Себастьяно Вернацца. "Справедливое удаление, ведь удар Куадрадо в ногу Кастровилли смотрелся ужасно, при том что во втором тайме арбитр Ла Пенна не дал два пенальти в пользу Ювентуса и не показал Борхе чистую вторую жёлтую карточку. Павел Недвед, вице-президент "бьянконери", ушёл в знак протеста. Чезаре Пранделли наслаждается своей первой победой после возвращения во Флоренцию и отрывается от хвоста таблицы".

Автор присматривается к тактике Ювентуса вдесятером, которая являла собой нечто среднее между 4-4-1 и 4-2-3, в зависимости от позиции Мораты. Пранделли в ответ выставил ромб, где Борха играл "реджисту" перед обороной, а Рибери – "треквартисту" под единственным нападающим, Влаховичем. Фиорентина не боялась и смогла вернуть комбинационный футбол, в то время как в Ювентусе не просматривалось ни новшеств от Пирло, ни извечного желания добыть результат любой ценой. Итог – урок футбола от Пранделли, под чьим руководством Пирло играл в сборной Италии.

Лучшим игроком матча "Гадзетта" называет Мартина Касереса (оценка – 8 баллов), экс-футболиста Юве: "Похоже, один из лучших его матчей за всю карьеру". Столько же баллов у Франка Рибери, которого хвалят за ассист на Влаховича в первом тайме. Высокие 7,5 баллов получили Влахович, Бираги и Амрабат – в случае марокканца отмечают, что он вернулся на уровень, который показывал в составе Вероны.

Худшие – Куадрадо и Бонуччи, заработавшие по 4 балла. Если с ранним удалением колумбийца всё понятно, то Леонардо критикуют за результативные ошибки, завершая абзац фирменным итальянским "Mamma mia…". Лишь на полбалла выше оценка Алекса Сандро. Лучший в составе хозяев – Кьеза (6), "единственный ювентино, которому хватало бензина для ускорений".

Corriere dello Sport

"Юве, вот это пощёчины!", – кричит заголовок "Коррьере". Главный редактор издания Иван Дзадзарони называет этот день одним из самых чёрных в современной истории клуба. "Мир наоборот", – так именуется его традиционная колонка, где он удивляется несчастьям, в одночасье свалившимся на голову Ювентуса. "Это будет не самое спокойное рождество для Пирло", – резюмирует Дзадзарони. В то же время нашлись комплименты для Фиорентины, где подобрался отличный квартет полузащитников из Борхи, Амрабата, Кастровилли и Рибери.

Именно Франк – лучший игрок матча по версии "Коррьере". Ему полагаются 8 баллов и роскошная характеристика: "Игра своего уровня, полная движений настоящего чемпиона, включая ассист на Влаховича. Он делал всё: руководил игрой впереди и сзади, играл где пожелает, играл много и играл великолепно. FR7 лучше, чем CR7".

Кроме Рибери, 8 баллов заработал Пранделли – отмечается, что последний раз Фиорентина обыгрывала Ювентус с ним же на скамейке. Лишь на полбалла меньше у Касереса. Предельно низкую оценку (3,5) выдали Куадрадо: "Жестокий и грубый фол в ста метрах от собственной штрафной площадки". Бонуччи получил 4 балла за результативные ошибки – в частности, автогол Алекса Сандро в большей степени вина Леонардо.

Не обошлось без справедливой критики в адрес рефери, что не отменяет справедливости итогового результата. Отмечается, что Фиорентина имела слишком много пространства, а в Ювентусе на своём уровне играли только Роналду и Кьеза. "Тяжелейший двойной удар по психологии. Рано говорить, что чемпионы Италии отреклись от престола, но впредь они не имеют права допускать ошибок, если собираются вернуться на курс к десятому "скудетто" подряд", – резюмирует журналист Андреа Рамадзотти.

Tuttosport

Туринское издание реагирует по-особенному эмоционально. "Катастрофический день". "Шокирующий итог". "Два непоставленных пенальти". "Милан может оторваться" – страницы "Туттоспорта" пестрят драматичными фразами. Особо подчёркивается демарш Недведа из-за судейских решений.

Гуидо Вачиаго, автор отчёта о матче, отдаёт должное Фиорентине, но не забывает о критике арбитра: "Фиорентина Пранделли прибыла в Турин с ясными идеями и силами для их реализации – возможно, первый раз в этом сезоне. Подчеркнём, как расфокусированно играл Леонардо Бонуччи, который выдал серию безумных провалов. Но если бы арбитр удалил Борху на 5-й минуте второго тайма и дал стопроцентный пенальти на Роналду, история матча получилась бы другой, и другим был бы результат".

"Хуже Бонуччи был только арбитр", – это уже заголовок материала с оценками. Ла Пенне поставили максимально низкие 2 балла и выдали предельно саркастическую характеристику: "Он вовремя дал стартовый свисток, а затем был ужасен во всём, исключая разве что удаление Куадрадо".

Лучшие в составах обеих команд – признанные легенды, Рибери (7,5) и Роналду (6). В случае Криштиану горько иронизируют над его "социальной изоляцией" по ходу матча. Худший – Бонуччи (4), "вечер, который лучше забыть".

Куадрадо пожалели (5 баллов), это даже выше, чем у Алекса Сандро и Бентанкура (по 4,5). Особенно критикуют уругвайца, который только смотрел на прекрасно сыгравшего Амрабата (7,5). Также отметим высокую оценку Борхе (7). Опытного испанца хвалят за высокий уровень мастерства и обилие грамотных действий.

При всём акценте на Ювентусе, отдельный материал посвящён триумфу Фиорентины, сумевшей проявить смелость и дерзость. Рокко Коммиссо рисковал, назначая Пранделли, и результат долго не приходил, но команда порадовала-таки своих болельщиков, для которых особенно важна победа над "Старой синьорой". "Скоро Рождество, но письмо, отправленное Деду Морозу, прочитали заранее, и желание тренера стало реальностью".