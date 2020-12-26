Италия

Нападающий Лаутаро Мартинес всем доволен в Интере.

Агент Лаутаро Мартинеса Бето Яке опроверг слухи о том, что его клиент стремится сменить клуб.

"Игроку хорошо там, где он сейчас находится, – цитирует Яке Sky Sport Italia. – Лаутаро комфортно себя чувствует в коллективе, к тому же выступления за Интер дают ему возможность расти в профессиональном плане".

"Если кто-то хочет купить Мартинеса, ему нет смысла обращаться ко мне или к игроку. Надо говорить с клубом, с которым у него контракт еще на три года. Сможет ли кто-то заинтересовать Интер — я не знаю. Когда интерес проявляла Барселона, то клуб поставил четкие условия: хотите его — платите 111 миллионов евро до 7 июля. Срок прошел — вопрос закрылся".

"То, что Лаутаро мечтает играть с Месси в Барселоне — тоже неправда. Его вполне устраивает ситуация, когда он играет в Интере, а с Лео взаимодействует в сборной Аргентины".

Не так давно в испанских СМИ вновь появилась информация, что Лаутаро Мартинес попросил агента найти ему новый клуб.

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