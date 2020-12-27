На данный момент португалец выступает за "россонери" на правах аренды.
Диогу Далот, Getty Images
27 декабря 2020, 20:31
Крайний защитник Диогу Далот, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может стать игроком Милана на постоянно основе. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на различные источники.
21-летний португалец перебрался в стан "россонери" на правах аренды в летнее трансферное окно, однако миланский клуб планирует оформить полноценный трансфер.
По информации источника, Манчестер Юнайтед готов расстаться с Далотом, поскольку главный тренер Оле-Гуннар Солскьяер будет делать ставку на Аарона Ван-Биссаку, а на место второго правого защитника рассматривает Кирана Триппьера, Макса Ааронса и Норди Мукиеле.
При этом, стоит отметить, на данном этапе полноценный трансфер Далота не является для Милана первоочередной задачей. Сперва руководство хочет продлить контракты с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу, а затем уже рассматривать новые варианты усиления состава.
В текущем сезоне Диогу Далот провел за Милан 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.
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