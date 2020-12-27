Италия

На данный момент португалец выступает за "россонери" на правах аренды.

Крайний защитник Диогу Далот, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может стать игроком Милана на постоянно основе. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на различные источники.

21-летний португалец перебрался в стан "россонери" на правах аренды в летнее трансферное окно, однако миланский клуб планирует оформить полноценный трансфер.

По информации источника, Манчестер Юнайтед готов расстаться с Далотом, поскольку главный тренер Оле-Гуннар Солскьяер будет делать ставку на Аарона Ван-Биссаку, а на место второго правого защитника рассматривает Кирана Триппьера, Макса Ааронса и Норди Мукиеле.

При этом, стоит отметить, на данном этапе полноценный трансфер Далота не является для Милана первоочередной задачей. Сперва руководство хочет продлить контракты с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу, а затем уже рассматривать новые варианты усиления состава.

В текущем сезоне Диогу Далот провел за Милан 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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