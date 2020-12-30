Италия

Футболист продолжает конфликтовать с руководством.

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес не изменил свое решение покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает Football Italia ссылаясь на Sky Sport Italia, аргентинец продолжает индивидуальные тренировки отдельно от игроков основного состава Аталанты.

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Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини исключил футболиста из основной группы. Также индивидуально занимается Марио Пашалич, однако он залечивает травму.

Похоже, что Алехандро Гомес уже зимой сменит клубную прописку. За игроком активно следят ПСЖ и другие клубы.

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