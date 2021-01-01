Италия

На новогодней открытке, размещенной в Твиттере Серии А, не нашлось места представителю "орлов".

Утром 1 января в Твиттере Серии А появилось поздравление с Новым годом, однако на "открытке" были изображены представители только 19-ти команд из 20-ти, выступающих в лиге — сообщает Tuttosport.

"Забыли" представителя Лацио, которого не было среди остальных футболистов. Однако ошибку быстро заметили, и вскоре на изображении Иммобиле занял место в компании Лукаку, Криштиану Роналду, Ибрагимовича, Жервиньо, Лападулы и других.

Первый тур Серии А в 2021 году, он же — 15-й в нынешнем чемпионате Италии, состоится 3 января, когда пройдут все 10 матчей.

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