Испания

"Бетикос" потерял трех футболистов перед дерби.

Мартин Монтойя, Хоакин Родригес и Андрес Гуардадо заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт Бетиса.

Произошло это накануне поединка чемпионата Испании против Севильи в рамках семнадцатого тура.

Клуб утверждает, что все трое футболистов находятся на самоизоляции дома после получения положительного теста.

Севилья после 14 сыгранных матчей идет на четвертой позиции с 26 очками, а Бетис за 16 игр набрал 19 баллов и расположился на десятом месте.

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