"Бетикос" потерял трех футболистов перед дерби.
Андрес Гуардадо, getty images
02 января 2021, 09:25
Мартин Монтойя, Хоакин Родригес и Андрес Гуардадо заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт Бетиса.
Произошло это накануне поединка чемпионата Испании против Севильи в рамках семнадцатого тура.
Клуб утверждает, что все трое футболистов находятся на самоизоляции дома после получения положительного теста.
Севилья после 14 сыгранных матчей идет на четвертой позиции с 26 очками, а Бетис за 16 игр набрал 19 баллов и расположился на десятом месте.
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