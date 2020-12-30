Италия

При этом Интер не хочет покупать лидера Удинезе сразу.

Интер согласился заплатить Удинезе 25 миллионов за аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию Tuttomercatoweb.

Однако договориться с фриуланцами о переходе игрока, который стоит на первом месте в списке желаемых январских трансферов Антонио Конте, пока не удается.

Удинезе предпочитает продажу сразу, а Интер настаивает на 18-месячной аренде с обязательным выкупом.

Де Пауль дебютировал за национальную сборную Аргентины в 2018 году и с тех пор сыграл 21 матч (0 голов).

За время клубной карьеры он выступал за Расинг (72 матчей во всех турнирах, 7 мячей), Валенсию (44, 2) и Удинезе (158, 28).

Контракт Родриго с "зебрятами" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Де Пауль признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов.