Италия

Специалист, вероятнее всего, останется в клубе.

Главный тренер римского Лацио Симоне Индзаги, который отказывался продлевать контракт с клубом, получил новое предложение.

По информации журналиста Николо Скиры, боссы римлян не заинтересованы отпускать специалиста и готовы пойти на повышение зарплаты.

Нынешней заработок Индзаги составляет два миллиона евро в год, а в случае подписания нового соглашение он будет зарабатывать 2,3 миллиона с подписным бонусом в размере 500 тысяч евро за победу в Серии А.

В настоящее время Лацио занимает восьмое место в таблице чемпионата Италии и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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