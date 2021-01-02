Специалист, вероятнее всего, останется в клубе.
Симоне Индзаги, Getty Images
02 января 2021, 19:42
Главный тренер римского Лацио Симоне Индзаги, который отказывался продлевать контракт с клубом, получил новое предложение.
По информации журналиста Николо Скиры, боссы римлян не заинтересованы отпускать специалиста и готовы пойти на повышение зарплаты.
Нынешней заработок Индзаги составляет два миллиона евро в год, а в случае подписания нового соглашение он будет зарабатывать 2,3 миллиона с подписным бонусом в размере 500 тысяч евро за победу в Серии А.
В настоящее время Лацио занимает восьмое место в таблице чемпионата Италии и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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