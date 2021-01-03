Италия

В польском форварде заинтересованы Фиорентина и Дженоа.

Нападающий Герты Кшиштоф Пьонтек намерен вернуться в итальянскую Серию А, где ранее он выступал за Дженоа и Милан.

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании 25-летнего польского заинтересованы Фиорентина и Дженоа.

Отмечается, что Пьонтек в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Италии на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Кшиштоф Пьонтек провел 14 поединков за Герту, в которых ему удалось забить четыре гола и отдал две результативные передачи.

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