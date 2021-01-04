Италия

Без Марио Балотелли Монца сыграла вничью с Лечче в Серии В.

Перед матчем 17-го тура Серии В против Лучче Марио Балотелли, блестяще дебютировавший в составе Монцы, получил травму на разминке и не смог принять участия в матче — сообщает Football Italia.

Степень повреждения и сроки восстановления будут установлены после углубленного медицинского обследования.

Без СуперМарио Монца не смогла забить ни одного мяча, но и не пропустила ни разу.

После 17-ти матчей Монца занимает третье место и на 4 очка отстает от лидирующего Эмполи.