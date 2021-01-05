Италия

Футболист сыграл пять игр на высшем уровне.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу стал лучшим футболистом Серии А в декабре.

✅ Efficienza tecnica al 95%

🎯 Completa il 50% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà, con un indice di aggressività offensiva del 95%

🔥 Efficienza fisica al 91% ed efficienza tattica del 93%@hakanc10 è l'MVP della #SerieATIM di Dicembre! ➡️ https://t.co/4oKZ0phpIx pic.twitter.com/l6Q0GUADys — Lega Serie A (@SerieA) January 5, 2021

В декабре Чалханоглу забил один гол за Милан и отдал пять голевых передач. Награду турецкому хавбеку вручат шестого января, перед матчем с Ювентусом.

Отметим, что поединок против Беневенто стал для Чалханоглу 150 в составе Милана.

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