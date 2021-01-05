Футболист сыграл пять игр на высшем уровне.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
05 января 2021, 21:35
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу стал лучшим футболистом Серии А в декабре.
В декабре Чалханоглу забил один гол за Милан и отдал пять голевых передач. Награду турецкому хавбеку вручат шестого января, перед матчем с Ювентусом.
Отметим, что поединок против Беневенто стал для Чалханоглу 150 в составе Милана.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.