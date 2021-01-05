Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу стал лучшим футболистом Серии А в декабре.

В декабре Чалханоглу забил один гол за Милан и отдал пять голевых передач. Награду турецкому хавбеку вручат шестого января, перед матчем с Ювентусом.

Отметим, что поединок против Беневенто стал для Чалханоглу 150 в составе Милана.

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