Италия

Хакан Чалханоглу отметил юбилей в поединке 15-го тура чемпионата Италии.

Матч 15-го тура Серии А против Беневенто стал для Хакана Чалханоглу 150-м в составе Милана во всех турнирах — сообщает ОРТА.

Полузащитник сыграл 117 матчей в чемпионате Италии, 21 в еврокубках и 12 в итальянских кубковых турнирах.

Стоит отметить, что в 2020 году один из лидеров команды принял участие в 31-й голевой комбинации: 15 забитых мячей и 16 результативных передач.

Следить за ходом событий в матче Беневенто — Милан вы можете следить по онлайн-трансляции на Football.ua.