Италия

Специалист поделился мыслями об игре с Ювентусом.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал поражение от Ювентуса в матче Серии А (1:3).

"Отдаем должное Ювентусу, который смог выйти вперед после нашего гола. Мы создали достаточно голевых моментов, но и позволяли это сопернику. После второго пропущенного мяча было сложно. Мы подходили к игре с хорошим настроем, но допустили ошибки в оборонительных действиях.

Да, футболисты расстроены, но нам в каком то смысле бы полезным проиграть. Милан давно не ощущал, что такое поражение. Я же футболистов похвалил, и сказал, что мы достойно сыграли, учитывая некоторые обстоятельства. Мы — сильная команда".

Также Пиоли высказался о гонке за титул Серии А.

"После этой игры мы должны быть уверенны, что будем биться до конца. Милан — клуб с амбициями. Показанный уровень игры при сложных обстоятельствах многое говорит о нашем характере", — цитирует Пиоли Football Italia.

Отметим, что уступив Ювентусу Милан прервал серию без поражений в Серии А, которая продлилась 27 матчей кряду.