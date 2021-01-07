Италия

Специалист оценил победу над Миланом.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу над Миланом в Серии А.

"Для Ювентуса было очень важно добыть три очка. Нас не интересовали результаты команд, которые идут выше. Посмотрим через пару месяцев, куда придем. Важно было контролировать игру и выходить на поле именно с таким настроем против лидеров чемпионата.

Мы оказали давление на из левого защитника и старались не позволить ему выбегать в атаку. Ему пришлось играть против нашего игрока, который разбирается в ситуациях один в один".

"У нас в команде все игроки одновременно и основные, и нет. Очень повезло иметь возможность от матча к матчу производить ротацию состава, исходя из ситуации и характеристик соперника", — цитирует Пирло Football Italia.

Ранее поединок также прокомментировал тренер Милана Стефано Пиоли.

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