Специалист оценил победу над Миланом.
Андреа Пирло, Getty Images
07 января 2021, 07:45
Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу над Миланом в Серии А.
"Для Ювентуса было очень важно добыть три очка. Нас не интересовали результаты команд, которые идут выше. Посмотрим через пару месяцев, куда придем. Важно было контролировать игру и выходить на поле именно с таким настроем против лидеров чемпионата.
Мы оказали давление на из левого защитника и старались не позволить ему выбегать в атаку. Ему пришлось играть против нашего игрока, который разбирается в ситуациях один в один".
"У нас в команде все игроки одновременно и основные, и нет. Очень повезло иметь возможность от матча к матчу производить ротацию состава, исходя из ситуации и характеристик соперника", — цитирует Пирло Football Italia.
Ранее поединок также прокомментировал тренер Милана Стефано Пиоли.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.