Италия

Такое наказание для команды придумал тренер за поражение от Беневенто.

Перед матчем 17-го тура чемпионата Италии против Фиорентины тренер Кальяри Эусебио Ди Франческо решил изолировать команду от внешнего мира — сообщает Football Italia.

При этом руководство клуба пошло навстречу тренеру и удовлетворило его просьбу, чтобы это "заключение" прошло во Флоренции, где, по мнению Ди Франческо, ничто не будет отвлекать футболистов от упорной работы.

Матч Фиорентина — Кальяри запланирован на воскресенье, 10 января (19:00 по киевскому времени), но команда вылетит в главный город Тосканы еще в пятницу, хотя обычно не отправляется на выезд так рано.

После домашнего поражения от Беневенто в 16-м туре Кальяри занимает 15-е место и лишь на 2 очка опережает находящуюся в зоне вылета Парму.

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