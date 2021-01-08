Италия

Футболист не сыграет против Торино.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу получил повреждение и не примет участия в матче против Торино. Об этом сообщает Football Italia ссылаясь на другие итальянские СМИ.

По информации источника, в поединке против Ювентуса турецкий хавбек травмировал лоджыку.

Медицинский персонал Милана исключил серьезность повреждения, однако главный тренер клуба Стефано Пиоли не станет рисковать лидером коллектива.

Помимо Чалханоглу не сыграют против Торино Златан Ибрагимович, Алексис Салемаекерс, Маттео Габбиа и Исмаэль Беннасер, у которых также травмы. А Анте Ребич и Анте Крунич больны коронавирусом.

Поединок Милан — Торино состоится девятого января. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

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