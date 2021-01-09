Италия

Футболист не пожелал становиться свободным агентом в конце текущего сезона.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян воспользовался опцией в своем действующем контрактном соглашении с клубом, продлив отношения с "волками" еще на один год.

Согласно новым условиям, армянский футболист может завершить выступления в Риме летом 2022 года.

Причиной продления, по данным источника, стало желание самого футболиста не оказаться свободным агентом в следующей трансферной кампании.

В текущем сезоне Мхитарян получает регулярную игровую практику, под руководством Паулу Фонсеки сыграв в 21-м поединке (1585 минут), оформив при этом по 9 результативных ударов и голевых передач.

Следующий матч с возможным участием Генриха пройдет в воскресенье, 10 января, когда Рома в домашних условиях сыграет против миланского Интера. Начало в 13:30 по киевскому времени, а Football.ua проведет для Вас текстовую трансляцию данного поединка.