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Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян не имеет конкурентов в Армении.

Звание лучшего футболиста Армении в десятый раз досталось капитану национальной сборной и полузащитнику Ромы Генриху Мхитаряну — сообщил официальный Твиттер федерации футбола Армении.

В 2020 году за бывшего игрока донецких Металлурга и Шахтера отдали голоса 133 респондента. Второе место занял Тигран Барсегян (Астана) — 79 голосов, а третье — Ваган Бичакчан (Жилина) — 25.

За последние 12 лет Мхитарян лишь дважды уступил звание лучшего игрока года в Армении: в 2010-м лауреатом стал Карлен Мкртчан (Пюник), а в 2018-м — Маркос Пиззелли (Актобе).

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