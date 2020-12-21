Италия

Украинский хавбек прокомментировал встречу со своим бывшим одноклубником по донецкому Шахтеру.

В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому со счетом 4:1.

Полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский после победного матча поделился в своем Instagram постом и адресовал сообщение хавбеку Рому Генриху Мхитаряну, с которым он выступал за донецкий Шахтер.

"Генрих Мхитарян — отличный человек и прекрасный футболист. Я очень рад снова встретиться с тобой. Удачи в следующих матчах", — написал Малиновский.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аталанта — Рома вы можете на Football.ua.

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