Украинский хавбек прокомментировал встречу со своим бывшим одноклубником по донецкому Шахтеру.
Руслан Малиновский, Getty Images
21 декабря 2020, 13:26
В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому со счетом 4:1.
Полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский после победного матча поделился в своем Instagram постом и адресовал сообщение хавбеку Рому Генриху Мхитаряну, с которым он выступал за донецкий Шахтер.
"Генрих Мхитарян — отличный человек и прекрасный футболист. Я очень рад снова встретиться с тобой. Удачи в следующих матчах", — написал Малиновский.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аталанта — Рома вы можете на Football.ua.
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