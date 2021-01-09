"Грифоны" как минимум временно покинули зону вылета.
Футболисты Дженоа, Getty Images
09 января 2021, 20:53
В поединке 17-го тура итальянской Серии А Дженоа обыграл на своем поле Болонью.
Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы записать в свой актив три очка.
Стоит отметить, что данная победа позволила Дженоа покинуть зону вылета, однако свои поединки еще предстоит сыграть Торино, Парме и Кротоне, которые также ведут непосредственную борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Италии.
Дженоа — Болонья 2:0
Голы: Зайц, 44, Дестро, 55
Дженоа: Перин, Кришито (Гильоне, 46), Масьелло, Бани, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц, Бехрами (Эбонг, 46; Лерагер, 74), Шомуродов (Пьяца, 81), Дестро (Мелегони, 86).
Болонья: Анжело, Томиясу, Пас (Поли, 81), Ларангейра, Хики (Дейкс, 60), Схаутен (Барроу, 60), Домингес, Орсолини (Ольсен, 74), Сориано, Виньято, Паласио (Рабби, 82).
Предупреждения: Радованович, Гильоне.