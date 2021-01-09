Италия

Швец провел тренировку накануне поединка против Торино.

Форвард Милана Златан Ибрагимович восстанавливается после травмы, полученной в поединке 8-го тура Серии А против Наполи.

По информации Football Italia, 39-летний швед частично тренировался в общей группе команды накануне встречи с Торино. Однако в данном поединке форвард точно не примет участие.

Сообщается, что Златан может вернуться в строй к матчу против Кальяри 18 января.

Ранее сообщалось, что полузащитник Милана Хакан Чалханоглу получил повреждение и не примет участия в матче против Торино.