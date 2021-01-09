Италия

Также в списке команды Стефано Пьоли оказался Хакан Чалханоглу.

Заявка Милана на матч 17-го тура чемпионата Италии против Торино порадовала поклонников "россонери" и огорчила их оппонентов.

В списке игроков, на которых может рассчитывать Стефано Пьоли, оказались Златан Ибрагимович, чье возвращение в строй ожидалось не ранее матча против Кальяри 18 января, и Хакан Чалханоглу, получивший травму в матче против Ювентуса.

По-прежнему отсутствуют в составе травмированные Алексис Салемакерс, Маттео Габбья и Исмаэль Беннасер, а также заразившиеся коронавирусом Раде Крунич и Анте Ребич.

Матч Милан — Торино состоится в субботу, 9 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

За ходом поединка вы сможете следить по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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