Завершились очередные три матча 17-го тура чемпионата Италии.
Верона принимала на своем поле Кротоне в рамках 17-го тура итальянской Серии А, где ей удалось одержать победу с минимальным преимуществом в счете.
Верона — Кротоне 2:1
Голы: Калинич, 16, Димарко, 25 — Жуниор Мессиас, 55
Верона: Сильвестри, Фараони, Чеккерини (Давидович, 46), Ловато, Димарко, Дзакканьи (Колли, 75), Тамез, Барак, Илич, Маньяни (Гюнтер, 63), Калинич (Ди Кармине, 63).
Кротоне: Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Эдуардо Энрике (Нванкво, 46), Молина (Педру Перейра, 46), Вулич, Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Ривьер (Дрэгуш, 78).
Предупреждения: Чеккерини, Ловато, Маньяни — Джиджи, Реца, Перейра.
В параллельном матче Лацио не испытал особых проблем в гостях у Пармы, записав в свой актив три очка благодаря двум безответным голам.
Парма — Лацио 0:2
Голы: Луис Альберто, 55, Кайседо, 67
Парма: Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Бюси, Валенти (Балог, 34), Эрнани, Бругман (Инглезе, 63), Куртич, Зом (Михэилэ, 75), Жервиньо, Корнелиус.
Лацио: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лаццари (Габаррон, 84), Милинкович-Савич, Марушич (Андерсон, 84), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 65), Лейва (Катальди, 71), Иммобиле, Кайседо (Перейра, 71).
Предупреждения: Бюси, Бругман, Эрнани, Балог — Акпа-Акпро.
Наполи, в свою очередь, был близок к очередной потере очков в Серии А, однако гол Бакайоко буквально перед финальным свистком принес подопечным Дженнаро Гаттузо гостевую победу над Удинезе.
Удинезе — Наполи 1:2
Голы: Лазанья, 27 — Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90.
Удинезе: Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90+2), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).
Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Ди Лоренцо.