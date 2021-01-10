Италия

Завершились очередные три матча 17-го тура чемпионата Италии.

Верона принимала на своем поле Кротоне в рамках 17-го тура итальянской Серии А, где ей удалось одержать победу с минимальным преимуществом в счете.

Верона — Кротоне 2:1

Голы: Калинич, 16, Димарко, 25 — Жуниор Мессиас, 55

Верона: Сильвестри, Фараони, Чеккерини (Давидович, 46), Ловато, Димарко, Дзакканьи (Колли, 75), Тамез, Барак, Илич, Маньяни (Гюнтер, 63), Калинич (Ди Кармине, 63).

Кротоне: Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Эдуардо Энрике (Нванкво, 46), Молина (Педру Перейра, 46), Вулич, Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Ривьер (Дрэгуш, 78).

Предупреждения: Чеккерини, Ловато, Маньяни — Джиджи, Реца, Перейра.

В параллельном матче Лацио не испытал особых проблем в гостях у Пармы, записав в свой актив три очка благодаря двум безответным голам.

Парма — Лацио 0:2

Голы: Луис Альберто, 55, Кайседо, 67

Парма: Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Бюси, Валенти (Балог, 34), Эрнани, Бругман (Инглезе, 63), Куртич, Зом (Михэилэ, 75), Жервиньо, Корнелиус.

Лацио: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лаццари (Габаррон, 84), Милинкович-Савич, Марушич (Андерсон, 84), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 65), Лейва (Катальди, 71), Иммобиле, Кайседо (Перейра, 71).

Предупреждения: Бюси, Бругман, Эрнани, Балог — Акпа-Акпро.

Наполи, в свою очередь, был близок к очередной потере очков в Серии А, однако гол Бакайоко буквально перед финальным свистком принес подопечным Дженнаро Гаттузо гостевую победу над Удинезе.

Удинезе — Наполи 1:2

Голы: Лазанья, 27 — Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90.

Удинезе: Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90+2), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Ди Лоренцо.