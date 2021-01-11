Эрнесто Торрегросса продолжит выступления в Серии А.
Эрнесто Торрегросса, Getty Images
11 января 2021, 16:36
Нападающий Брешии Эрнесто Торрегросса до окончания сезона-2020/21 будет на правах аренды выступать в составе Сампдории.
Ни Брешия, ни Сампдория пока не подтвердили этот факт, однако переход уже официально зарегистрирован Серией А.
28-летний Торрегросса выступал за Кротоне (36 матчей во всех турнирах, 8 голов), Трапани (18, 3) и Брешию (128, 41).
В нынешнем сезоне на его счету 5 голов в 12-ти матчах Серии В.
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