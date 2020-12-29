Италия

Защитник Томмазо Ауджелло намерен остаться в Генуе до лета 2025 года.

Сампдория и Томмазо Ауджелло продлили сотрудничество на четыре с половиной года — сообщил официальный сайт "блучеркьяти".

26-летний защитник в нынешнем сезоне стал одним из ключевых игроков команды Клаудио Раньери и уже сыграл 13 матчей (1 гол) в Серии А, в то время, как за весь прошлый сезон — 17 (0).

За свою профессиональную карьеру Ауджелло выступал за Джана Эрминио (109 матчей в Серии С, 1 гол), Специю (46 матчей в Серии В, 1 гол) и Сампдорию (30 матчей в Серии А, 1 гол).

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